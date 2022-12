João Lourenço, que se encontra na capital norte-americana desde sábado à noite, tem previsto para hoje um encontro com a administradora da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), Samantha Power.

Até ao momento, desconhece-se o tema central da agenda do encontro entre João Lourenço e a responsável desta agência, a principal responsável dos Estados Unidos da América pela administração da ajuda estrangeira civil e assistência ao desenvolvimento.

Na agenda do Chefe de Estado está inscrita também a participação num fórum de negócios, na quarta-feira, 14, em que está prevista a sua intervenção num dos painéis.

O evento deverá contar igualmente com a participação do Presidente do Senegal e actual presidente da União Africana, Macky Sall.

Na mesma sessão estão previstas as intervenções da presidente e PCA do Corporate Council on Africa, Florizelle Liser, da presidente e PCA da Câmara de Comércio dos EUA, Suzanne Clark, e da secretária do Comércio, Gina Raimundo.

Espera-se, igualmente, pela intervenção dos Presidentes do Quénia, de Marrocos, da Argélia, do Burundi, da Cote d"Ivoire, da Namíbia e do Togo, assim como do Presidente anfitrião, Joe Biden, que fará o discurso de encerramento do Fórum de Negócios.

Entre os temas a abordar no Fórum de Negócios estão os tópicos "Traçando o Percurso: o Futuro das Relações Comerciais e de Investimento entre os EUA e África", "Construindo um Futuro Sustentável: Parcerias para Financiar Infraestruturas Africanas e a Transição Energética", assim como "Expandir o Agronegócio: Parcerias para Reforçar a Segurança Alimentar e a Cadeia de Valores", e "Avançar a Conectividade Digital: Parcerias para Permitir um Crescimento através da Tecnologia".

Ainda na quarta-feira, está prevista a participação do Chefe de Estado angolano num jantar oficial, a ser oferecido pelo Presidente dos EUA a todos os homólogos africanos convidados.

A sua agenda prevê outras audiências com figuras da administração americana, entre as quais o secretário de Estado, Antony Blinken.

A Cimeira de Líderes EUA-África decorre entre o dia 13 e o dia 15.