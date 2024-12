A actual governadora da província do Kwanza Sul e antiga governadora de Cabinda, Mara Quiosa, é a nova vice-presidente do MPLA, substituindo Luísa Damião no cargo.

Mara Quiosa foi nomeada governadora da província de Cabinda em Setembro de 2022 pelo Presidente, João Lourenço, após as eleições de Agosto de 2022, e, em 2024, foi escolhida para governadora do Kwanza Sul.

Formada em sociologia pela Universidade Agostinho Neto, fez depois o mestrado em gestão e administração pública na mesma universidade. Exerceu os cargos de administradora do Sambizanga e vice-presidente para a área Política, Social, Assuntos Comunitários e Ambiente da Comissão Administrativa da cidade de Luanda. Tem 44 anos.

A notícia da saída de Luísa Damião já tinha sido avançada esta tarde pelo Novo Jornal.

"É o fim do seu ciclo e será substituída por alguém mais jovem e no âmbito da estratégia de rejuvenescimento apresentada pelo líder, João Lourenço ", afirmou a fonte ao Novo Jornal, justificando a decisão com a necessidade de criar maior coesão, união e dinâmica no MPLA.

Na abertura do VIII Congresso Ordinário do MPLA, o presidente do partido anunciou, já no final do discurso, que o Comité Central iria rejuvenescer o partido.

"Depois de encerrado este Congresso, vamos realizar uma reunião do Comité Central, para nos ajustarmos aos grandes desafios que teremos de enfrentar, rejuvenescendo o Bureau Político e o seu Secretariado", disse João Lourenço.

O porta-voz do MPLA, Esteves Hilário, veio explicar que este é um processo natural, não devendo ser visto como um processo de facção entre os militantes do partido, tendo considerado "normal os mais velhos cederem o lugar aos mais novos, passando o facho para a outra geração".

"Isso é como uma corrida de estafeta. A geração que começa não é a mesma que termina. Todavia, quem começa deve passar o facho para a outra geração. O processo é natural, está a acontecer em todos os partidos democráticos a nível do mundo", realçou.