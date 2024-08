Esta semana, o mundo virtual ou das redes sociais voltou a decidir associar João Lourenço a ex-chanceler alemã Angela Merkel. Retomo a um assunto que já clarifiquei em 2019, altura em que circulou de forma viral uma foto em que ambos surgem juntos durante a visita oficial do Chefe de Estado angolano à Alemanha em finais de Agosto de 2018. Surgiu também uma frase associada a Angela Merkel, como se a antiga estadista alemã tivesse, na altura, enviado este "recado" a João Lourenço: "Um Presidente ou líder não pode justificar os erros do presente com a gestão do seu antecessor, pois, quando se candidatou ao cargo, sabia da situação e foi para corrigir os erros e as políticas. Quando age em sentido contrário, jogando sempre o passado, ou é incompetente ou é medíocre". A frase foi inventada e nunca foi dita por Angela Merkel.

A ideia foi a de associar o nome de Angela Merkel para conferir "autoridade" e "credibilidade" à publicação. Na realidade, tratou-se de uma manobra ardilosa para atacar e descredibilizar certas figuras da vida política. Em Angola, começou com a partilha do texto acompanhado de uma imagem de Angela Merkel, e, depois, a estratégia " evoluiu" com a imagem da mesma, acompanhada de João Lourenço.