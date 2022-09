A Polícia Nacional e o Serviço de Investigação Criminal (SIC) detiveram 12 pessoas acusadas de incitamento à violência, rebelião, difusão de pânico e ultraje ao Estado, foi anunciado em nota à imprensa, no mesmo dia em que a UNITA e a Frente Patriótica Unida (FPU) realizam uma manifestação em Luanda pela liberdade e contra a regressão do Estado de Direito e Democrático no país.

A nota, com data de hoje, 24, divulgada durante a madrugada, explica que estas pessoas foram detidas por terem divulgado nas redes sociais, Facebook, Intagram e Whatsapp, vídeos, áudios e textos que colocam em perigo a estabilidade social.

Esta comunicação da polícia surge no dia em que a UNITA vai realizar, perto das 13:00, com início no largo do Cemitério da Sant"Ana, uma manifestação pela liberdade e contra a regressão do Estado de Direito Democrático em Angola ao mesmo tempo que denuncia a detenção infundada de activistas.

Estes 12 indivíduos foram identificados através de "acções operacionais" e, para "garantir a segurança e a tranquilidade das populações", os elementos da PN e do SIC detiveram-nos, acusados que estão da prática destes crimes.

Foram os detidos presentes ao Ministério Público que, "perante a gravidade dos factos", adianta este comunicado da PN, viram-lhes serem aplicadas medidas de coacção diversas, sendo que "alguns mantiveram-se em prisão preventiva" correndo tramites normais os seus respectivos processos-crime.

E a PN e o SIC deixam um aviso de que vão manter-se "implacáveis no combate a todas as práticas criminosas".

A manifestação da UNITA está prevista para as 13:00, no largo de Sant"Ana, em Luanda, e deverá rumar ao Largo das Escolas, onde terminará.

O secretário provincial da UNITA em Luanda, Nelito Ekukui, assegurou ao Novo Jornal que o Governo provincial de Luanda (GPL) autorizou a chamada marcha da liberdade convocada por esta formação política para sábado, dia 24 de Setembro.

"Temos a autorização do Governo Provincial de Luanda para que a marcha tenha lugar sábado", disse ao Novo Jornal Nelito Ekukui.