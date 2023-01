Um novo ajuste directo para aquisição de serviços de consultoria, desta vez para avaliação e optimização do Sistema Integrado de Gestão e do Programa de Apoio e Formação de Utilizadores de Alto Nível, sob gestão da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), vale 9,4 milhões de dólares e foi esta quinta-feira autorizado pelo Presidente da República.

Este mês é o terceiro ajuste directo para aquisição de serviços de consultoria autorizado por João Lourenço, que aprovou, logo no início do mês, uma despesa de 1,2 milhões de euros em serviços de consultoria para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027.

A 23 de Janeiro, o Chefe de Estado autorizou uma despesa de 2,1 milhões de dólares norte-americanos para aquisição de serviços de consultoria para a elaboração, implementação e monitorização do Plano de Desenvolvimento Sectorial da Indústria e Comércio para o quinquénio 2023-2027.

Em nenhum dos três diplomas consultados pelo online do Novo Jornal consta qualquer informação sobre as empresas contempladas com estes dois ajustes directos.

O despacho presidencial delega competência no presidente do Conselho de Administração da ANPG competência, com a faculdade de subdelegar, para a aprovação das peças do procedimento, bem como para a aprovação da validade e legalidade dos actos praticados no âmbito do procedimento, adjudicação da proposta para a celebração do correspondente contrato, incluindo a sua assinatura.