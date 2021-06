PR em Brazzaville - Estabilidade no Chade é tema central da cimeira da CEEAC

O Presidente da República, João Lourenço, participa esta sexta-feira numa cimeira da Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC) sobre a situação política e de segurança no Chad, onde um Conselho Militar de Transição assumiu a gestão dos assuntos do país e, a 2 de Maio, após a morte, a 20 de Abril, do antigo Presidente, Idriss Déby Itno, criou um governo de transição.