O Presidente da República, João Lourenço, reiterou esta quarta-feira, 27, o compromisso da criação de espaços condignos para maior valorização do teatro.

"A preservação dos nossos valores culturais e a projecção da nossa identidade devem constituir objectivo permanente de todas as nossas acções. Hoje, Dia Mundial do Teatro, reitero o compromisso da criação de espaços condignos para maior valorização desta arte de representar a realidade, assente nos nossos hábitos e costumes", escreveu João Lourenço, na sua página de facebook, por ocasião do dia Mundial do Teatro que hoje se assinala.

De acordo com o Chefe do estado, depois da inauguração do Centro Cultural do Huambo, o Executivo "está empenhado na construção da futura Casa do Artista e Palácio da Música e Teatro, em Luanda, iniciativas que, obviamente, se vão multiplicar por todo o país".

"O meu abraço vai, pois, para os fazedores de teatro, verdadeiros heróis que, em ambiente de muitas adversidades, fazem desta arte um instrumento eficaz para manter viva a consciência sobre nós mesmos. Força, Angola! Angola vai vencer", termina a mensagem do Presidente da República.

Relativamente à data em Angola, o Centro Cultural Manuel Rui Monteiro, na província do Huambo, acolhe de hoje a 30 do corrente mês, a Jornada Nacional de Teatro edição 2024, que vai contar com a participação de 11 províncias, no quadro das celebrações da data.

O evento contará com a participação de 200 actores, vindos de Benguela, Bié, Kuanza-Norte, Luanda, Bengo, Huíla, Lunda-Sul, Kuando Kubango, Kuanza- Norte, Namibe, Zaire e Huambo.

Durante o evento vão ser abordados temas sobre o desenvolvimento do teatro em Angola, formação, treinamento, aprimoramento dos artistas no processo criativo e a produção de peças, com homenagens a diferentes figuras e grupos que, ao longo dos anos, deram o seu contributo para o crescimento das artes cénicas, bem como a realização de vários espectáculos de teatro.

A Jornada Nacional de Teatro vai encerrar com a realização da 5ª Assembleia Geral da Associação Angolana de Teatro, que também vai analisar a vida interna da instituição, revisão dos estatutos, além de estar programada uma visita em vários pontos turísticos da província.

Refira-se que, o dia 27 de Março é celebrado o Dia Mundial do Teatro, arte milenar utilizada pelo homem desde a antiguidade como forma de expressão.

A data foi criada em 1961 pelo Instituto Internacional do Teatro (IIT), com o objectivo de promover internacionalmente a arte e seus diversos gêneros.

Também chamado de a quinta arte, o teatro surgiu na Grécia antiga, e é até hoje uma das linguagens artísticas mais populares do ocidente. Devido a sua importância, o Dia Mundial do Teatro ainda busca incentivar comunidades teatrais a promover seu trabalho, além de conscientizar governantes.