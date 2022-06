Não preciso de fazer uma narrativa cronológica para dizer que num espaço de cinco meses houve uma assinalável diferença quantitativa e qualitativa nas conferências de imprensa do Presidente João Lourenço. Sobre o encontro com os jornalistas em Janeiro último já aqui deixei a minha opinião num editorial intitulado "Gambeta na Cidade Alta". João Lourenço tem um jeito especial para destemidos avanços, mas também para surpreendentes recuos, ele percebeu que as coisas no início do ano não tinham corrido bem (ele acompanha as críticas e reacções nas redes sociais), e trabalhou com o seu staff para que o próximo encontro com os comunicadores tivesse impacto e reacções mais positivas. Preparou ao pormenor o encontro de 09 de Junho com 12. Esta certamente foi a "última ceia" de João Lourenço com jornalistas neste mandato. Foi um exercício aberto e interessante, não me foi solicitado envio de "perguntas prévias", não senti as ditas burocracias e "apertos de segurança" e estive em todos os momentos com o meu smartphone ligado e conectado.