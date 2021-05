Os restos mortais do deputado Raúl Danda, falecido sábado, 08, na clínica Sagrada Esperança, em Luanda, vão a enterrar em Cabinda, a sua terra natal, na sexta-feira, dia 14, soube o Novo Jornal junto do partido UNITA.

Antes da transladação do corpo para a Província de Cabinda, a pedido da família, esta quarta-feira,12, a Assembleia Nacional vai render homenagem ao deputado no período da manhã no R20.

No período da tarde, a UNITA, partido onde militou Raúl Danda até à sua morte, irá render-lhe homenagem no Complexo Sovismo, em Viana.

Segundo o dirigente da UNITA, Nelito Ekuikui, os restos mortais de Raúl Danda partem ainda amanhã, quarta-feira, 12, para a província de Cabinda, onde será sepultado em Malembo, a sua terra natal.

Raúl Manuel Danda, de 63 anos, um dos históricos e uma das vozes mais activas do partido do "Galo Negro", antigo jornalista, deputado até à sua morte, e primeiro- ministro do Governo-sombra da UNITA, morreu na clínica da Endiama, na manhã de domingo, dia 08.

Nos últimos anos, Raúl Danda esteve na linha da frente do combate político em nome do maior partido da oposição.

O deputado e dirigente do partido do "Galo Negro" morreu com um Acidente Vascular Cerebral (AVC)

Raúl Manuel Danda, nasceu em Cabinda, a 13 de Novembro de 1957, foi um político angolano, e director do grupo parlamentar da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), e vice-presidente do partido.

Formado em administração de empresas e economia pela Universidade da Lusíada em Angola, trabalhou por sete anos na Embaixada dos EUA em Luanda.

Raúl Manuel Danda era deputado à Assembleia Nacional pela bancada parlamentar da UNITA, desde 2008.