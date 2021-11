Adalberto da Costa Júnior apresenta quarta-feira,10, às 10:00, à comissão de mandatos, as assinaturas que sustentam a sua candidatura à liderança da UNITA no XIII Congresso Ordinário previsto para os dias 2,3 e 4 de Dezembro próximo, em Luanda, soube o Novo Jornal.

Esta será a segunda vez que Adalberto Costa Júnior vai formalizar a sua candidatura à liderança do partido do Galo Negro, depois de já o ter feito em 2019, onde na corrida a presidência da UNITA derrotou Alcides Sakala, Abílio Kamalata Numa, Estêvão José Pedro Kachiungo e Raúl Danda, este último já falecido.

Costa Júnior ficou à frente da UNITA durante dois anos até que no passado dia 7 de Outubro viu à sua liderança anulada pelo Tribunal Constitucional (TC), por irregularidades na sua candidatura, e decidiu que tudo voltasse à "forma inicial", antes da realização do XIII Congresso Ordinário, o que fez Isaías Samakuva voltar ao cargo que deixara em 2019.

A UNITA acabou por acatar a decisão do TC plasmada no acórdão n.º 700/2021 e avançou com o processo de organização de novo conclave que foi, entretanto, marcado para de 2 a 4 de Dezembro pelo líder do partido em funções após ouvir a Comissão Política.

Até ao momento, soube o Novo Jornal, nenhum outro militante da UNITA apresentou intenção de concorrer ao XIII Congresso Ordinário e, segundo vários dirigentes ouvidos pelo Novo Jornal, é quase certeza que Adalberto Costa Júnior será candidato único.

A formalização da sua candidatura na quarta-feira será a 24 horas do fim do período legal de apresentação das candidaturas.