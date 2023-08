O moto-taxista que foi raptado na segunda-feira, na 5ª Avenida, município do Cazenga, por quatro indivíduos trajados com coletes dos Serviços de Investigação Criminal (SIC), foi encontrado morto no Kalawenda com sete tiros na cabeça. O SIC não avança qualquer informação.

De acordo com as testemunhas, o rapto ocorreu por volta das 19:00, numa das paragens dos moto-taxistas da 5ª Avenida, quando supostamente o SIC, a bordo de uma viatura de marca Land Cruiser de cor branca, com matrícula LD 93-99-CC, levaram o homem de 32 anos.

Um dos colegas do homem conta que os supostos agentes do SIC interpelaram todos os indivíduos que se encontravam no local, mas depois dispensaram-nos, com excepção da vítima.

" Eles desceram do carro e abordaram-nos, de seguida, ordenaram que subíssemos todos para a viatura, mas um deles disse que levariam apenas um, o "Da Nick", contou.

A operação suscitou curiosidade de muitos populares que não hesitaram e se aproximaram da viatura, quando um dos acusados retirou dela um colete do SIC e disse: "nós somos do SIC e vamos levar este jovem para o comando do Cazenga", explicam as testemunhas.

Ao retirarem-se do local, segundo os moto-taxistas, um agente subiu para a motorizada do "Da Nick" e seguiu em direcção ao Comando Municipal do Cazenga. Os amigos da vítima dirigiram-se igualmente até ao piquete, mas postos no local, receberam a informação que os homens não foram para lá.

"Fomos atrás da viatura, tão logo que chegámos ao comando do Cazenga, informámos o chefe do piquete, mas este disse-nos que a viatura não tinha chegado àquela unidade, e, depois, fomos para a esquadra do bairro Kalawenda, onde obtivemos a mesma resposta", declararam.

Após muitas hora de busca pelo "Da Nick", no dia seguinte, os homens encontram-no morto com sete tiros na cabeça, no bairro do Kalawenda.

O Novo Jornal contactou a direcção do SIC, mas não conseguiu obter qualquer resposta quanto a esta situação.