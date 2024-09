Censo 2024: Termina hoje a formação dos agentes de campo - Contagem geral da população começa esta quinta-feira - INE diz que está tudo pronto para o arranque

O processo de formação dos mais de 70 mil agentes de campo que vão trabalhar a partir desta quinta-feira no Censo Geral da Habitação e da População termina esta quarta-feira,18, a poucas horas do início do processo de cadastramento, que começa às 00:00 desta quinta-feira, com os sem-abrigo. O Instituto Nacional de Estatística (INE) assegura que está tudo pronto para o arranque, embora não revele os valores a serem pagos aos agentes de campo, soube o Novo Jornal.