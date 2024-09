O gerente interino do Banco Económico da Estalagem, VIana, está a ser acusado do furto de mais de 30 milhões de kwanzas da conta de um cliente, para fins pessoais, soube o Novo Jornal junto de fonte do SIC.

O homem foi detido esta semana pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) por factos que constituem crimes de abuso de confiança e falsificação de documentos.

De acordo com o gabinete de comunicação institucional e imprensa da direcção geral do SIC, o indivíduo aproveitou-se do cargo de gerente interino do banco e efectuou várias transferências para contas de conhecidos, que supostamente sabiam do esquema.

O acusado será apresentado ao Juiz de Garantias esta quinta-feira, 12.