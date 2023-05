Semanário Novo Jornal

Hospital Municipal de Malanje com défice de medicamentos e material gastável

O Hospital Municipal de Malanje (HMM), localizado no bairro Carreira de Tiro, com uma capacidade de internamento para 35 a 40 pacientes, vê-se a braços com escassez nos stocks de medicamentos, material gastável e reagentes para alguns serviços de laboratório, apurou o Novo Jornal.