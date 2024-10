Quanto aos casos mais graves denunciados, 53 foram de exploração de trabalho infantil, 31 de agressão física, 15 de negligência e abandono de criança e nove de abuso sexual.

O relatório semanal do INAC explica que estas denúncias foram registadas nas províncias de Luanda, Namibe, Benguela, Cunene, Moxico, Zaire, Huila, Bié, Uíge e Lunda-Sul.

Em Luanda, uma mulher foi detida numa acção realizada pelo INAC e pela Polícia Nacional por acobertar o esposo de 40 anos (foragido) que abusava sexualmente de sua filha de dois anos, porque sabia e não denunciou a situação, segundo o INAC, por medo de ser expulsa de casa.

Já em Benguela, município do Lobito, duas adolescentes de 14 anos foram violadas por um homem de 26 anos, numa altura que elas saiam da escola e o homem as interpolou na via pública, levando-as para um lugar isolado sob fortes ameaças.

Todas as ocorrências foram encaminhadas para os comandos provinciais da Policia Nacional e para as direcções municipais da Acção social dos serviços do INAC.

A direcção do INAC apela às populações no sentido de denunciarem qualquer atitude que coloque em causa a segurança das crianças ligando para o 15015 ou no site portaldacrianca.gov.ao.