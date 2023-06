Mais de 30 alunos com processo a indiciar fraude. Pelo menos um professor sob medida disciplinar. Vários estudantes admitidos sem nunca terem feito as provas. Eis os "ingredientes" do escândalo do ISCED-Luanda que um grupo de inspectores do ministério de tutela tentou escamotear, mas secretário de Estado destapou tudo e agora o SIC pode ser chamado.

O Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED) de Luanda manipulou resultados nas pautas de admissão do presente ano académico, atribuindo positivas a candidatos que haviam obtido entre 0 e 4 valores nos exames, apurou o Novo Jornal, com base no relatório de uma comissão que a própria instituição criou na sequência de fortes pressões do ministério de tutela.

"Os trabalhos realizados demonstram ter havido muitas irregularidades. Houve critérios arbitrários de notas, havendo, inclusive, notas entre 0 e 4 valores que passaram para positiva", lê-se no documento, intitulado Relatório da Comissão Criada para Verificação das Irregularidades Cometidas no Processo de Selecção dos Candidatos aos Cursos Ministrados no ISCED-Luanda no Ano Lectivo 2022/2023.

Para se compreender todo este dossier, que está longe de conhecer o seu fim, devido aos sucessivos atropelos que poderão obrigar a intervenção de entidades como o Serviço de Investigação Criminal (SIC), é preciso recuar até ao último mês de 2022. Na altura, a 15 de Dezembro, com o presente ano académico ainda bem no início, uma equipa de inspectores do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI) estava a fazer visitas rotineiras a universidades/institutos públicos e privados.

