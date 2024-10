Mais de 75 mil caixas de rebuçados da marca OKO produzidos com materiais expirados em 2021, foram apreendidos no interior da fábrica CANDY FACTORY Angola, em Luanda e na sequência foi detido o director de compras e logística daquela unidade.

A apreensão dos produtos foi feita nesta quarta-feira, 02, na Zona Económica Especial, município de Viana, pelos efectivos do Serviço de Investigação Criminal (SIC).

A unidade fabril pertencente a cidadãos indianos, ficará impossibilitada de desenvolver esta actividade económica até regularizar a sua situação, asseguram as autoridades.

No interior do depósito do estabelecimento, foram encontrados 290 sacos de açúcar de 50 quilogramas expirados em 2021 e 270 bidões de 200 litros de glucose, que serviam de matéria-prima para produzir os doces.

Quanto ao responsável detido, será encaminhado para o juiz de garantias acusado do crime de adulteração de substâncias alimentares.

Diante da situação, o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral, Manuel Halaiwa, alerta para o perigo do uso dos produtos desta marca, porque há fortes suspeitas de que já circulam em vários estabelecimentos comerciais grandes quantidades destes rebuçados.

Em menos de um mês esta é segunda fábrica em Viana onde foi descoberto que produzem alimentos e materiais de higiene com matéria-prima vencida.