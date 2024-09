O Ministro do Interior garante que não há impunidade para os efectivos da Polícia Nacional que cometem crimes e assegurou que sempre que as circunstâncias o exijam, são instaurados processos de inquérito, de averiguação, disciplinares e criminais.

Eugénio César Laborinho admitiu, no entanto, que no cumprimento do dever os agentes da autoridade cometem erros que por vezes, alguns, terminam em perda de vidas humanas.

O caso mais recente ocorreu no dia 24 de Agosto último, onde um agente da Polícia Nacional alvejou uma cidadã de 34 anos, na rua da Dona Amália, no distrito urbano do Rangel, município de Luanda, após a mulher se ter insurgido contra a patrulha da polícia que perseguia um marginal em fuga.

Segundo Eugénio Laborinho, há nos estabelecimentos penitenciários do País efectivos da Polícia condenado por prática de crimes militares e comuns, além daqueles que foram sancionados com a expulsão da corporação por má conduta.

O Ministro do Interior reafirmou que não há limites à aplicação de medidas disciplinares e criminais contra efectivos infractores, avançando que só no 1º semestre deste ano foram expulsos 32 agentes da corporação por comportamento indecoroso.

"Reconhecemos que, no cumprimento do dever, os nossos agentes, lamentavelmente, cometem erros, alguns dos quais culminam com a perda de vidas humanas", disse o governante durante uma audiência que concedeu ao presidente do partido político Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes.