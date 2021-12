Cerca de 200 pacientes com lábio leporino e fenda palatina, abertura no lábio que provoca uma falha no fechamento da boca, vão ser operados gratuitamente no mês Janeiro de 2022, no Hospital Geral do Lubango, numa acção desenvolvida pela organização internacional Smile Train, que em duas ocasiões já realizou mais de 170 cirurgias a crianças e adultos.

A equipa de médicos-cirurgiões para estas cirurgias grátis, na Província da Huíla, vem da República do Quénia e vai promover uma acção de formação aos médicos locais.

Preciosa Bento Pires, assistente do programa Smile Train-Angola, disse ao Novo Jornal que o propósito da organização é passar experiência aos médicos angolanos para que no futuro eles próprios possam realizar este tipo de cirurgias.

A Smile Train é uma organização sem fins lucrativos que oferece cirurgias correctivas para crianças e adultos com fissura de lábios e palatos.

Com sede no Quénia, em África, a Smile Train, que existe desde 1999 e actua em 85 países, já realizou, em Angola, 177 cirurgias grátis - 70 em 2019 e 107 e 2020.

"Agora prevemos operar 200 pacientes. E temos uma boa adesão de pessoas com este problema", disse.

Segundo Preciosa Bento Pires, o maior número de pacientes, tanto em 2019 como em 2020, foi da província de Luanda e, do número já inscrito para 2022, a capital continua a liderar.

Quanto às dificuldades, a assistente do programa Smile Train-Angola disse que as famílias sem capacidades financeiras para conseguirem transporte até ao Lubango são as mais atingidas.

"A nossa grande dificuldade é o transporte dos pacientes das províncias onde se encontram para a Huíla", lamentou.

Conforme Preciosa Bento Pires, algumas províncias disponibilizaram transportes para a desolação dos pacientes locais.

"Na Huíla mesmo que não tenham onde se hospedar, podem ficar na ONG "Crianças Feliz", que é nosso parceiro", garantiu.

As cirurgias vão decorrer de 10 a 15 de Janeiro de 2022, no Hospital Geral do Lubango, e, desta vez, segundo Preciosa Bento Pires, as cirurgias plásticas reconstrutivas serão feitas por oito médicos especialistas em cirurgia maxilo-facial do Quénia.

Segundo a assistente do programa Smile Train-Angola, a fenda labial (abertura nos lábios) é uma má formação congénita.

O lábio leporino é uma separação do lábio superior, normalmente logo abaixo do nariz, já a fenda palatina é uma abertura na parte superior do céu da boca (o palato) que causa uma abertura anómala para dentro do nariz.

O lábio leporino e a fenda palatina frequentemente ocorrem em simultâneo, e constituem os defeitos congénitos mais comuns que afectam o crânio e a face, afectando dois em cada mil bebés no mundo.

Segundo os especialistas, o consumo de tabaco, bebidas alcoólicas ou outras drogas durante a gestação pode aumentar o risco de ter um bebé com lábio leporino, ou fenda palatina.

Ter um filho com lábio leporino ou fenda palatina aumenta o risco de ter outro com esse tipo de defeito congénito.