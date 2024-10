O universo de fãs de ficção científica e crentes na vida extraterrestre podem ter o seu grande momento muito em breve, porque, segundo um realizador britânico, que trabalha há anos com a norte-americana NASA, Simon Holland, está iminente a apresentação de provas.

Há décadas que este fenómeno tem vindo a crescer e, em 2021, como o Novo Jornal também noticiou, aconteceu uma das mais importantes revelações, com o Pentagono, o departamento norte-americano de Defesa, a revelar um relatório onde admite que tem registos que não pode explicar excepto como sendo de origem alienígena.

E, dois anos depois, em 2023, como pode revisitar aqui, o Pentago voltou ao tema, alertando para um aumento muito substancial não apenas de avistamentos de OVNI"s (Objectos Voadores Não-Identificados) mas tamém de interacções com estes.

Mas um dos fios condutores da narrativa mais comum neste universo de crentes são os diversos sinais de rádio oriundos do espaço profundo para os quais não há uma explicação evidente, embora possam ser resultado de fenómenos que a astrofísica pode enquadrar.

Na verdade são muitos milhões de pessoas em todo o mundo, incluindo alguns cientistas de renome mundial, como o astrofísico e autor Carl Sagan, que disse que seria um desperdício tanto espaço no universo sem vida além do Planeta Terra, que acreditam nessa possibilidade.

Alias, um dos livros de ficção mais conhecidos de Sagan, "Contacto" é resultado da descodificação de um sinal de rádio emitido por vida inteligente a partir de um ponto no espaço e recebido num das centenas de radiotelescópios existentes na Terra.

E isso mesmo pode estar agora a ser confirmado, se Simon Holland, que além da NASA, trabalhou com a National Geographic e com a BBC, estiver certo.

O realizador, numa entrevista ao britânico The Mirror, um tablóide sensacionalista, afirmou que foi descoberta por radiotelescópios terrestres provas da existência de vida inteligente extraterrestre e que o anúncio oficial disso mesmo vai sucede em breve, em semanas.

Simon Holland disse ao jornal britânico que dois grupos de astrónomos que trabalham com telescópios de diferentes formatos vão publicar em breve a confirmação de que existe vida inteligente fora do Planeta Terra oriunda de uma civilização extraterrestre.

"Já descobrimos uma civilização inteligente extraterrestre na nossa galáxia (a Via Láctea) e as pessoas não sabem disso", disse, citado por diversos media a partir da entrevista original ao The Mirror.

Para justificar esta afirmação bombástica, que é suportada pela sua conhecida ligação a projectos sérios com a NASA, a Nat Geo e a BBC, Simon Holland disse que a informação foi partilhada com ele por membros da Mark Zuckerbeg"s Breakthrough Listen, uma fundação privada criada com o objectivo de encontrar evidências de vida alienígena.

"Eles encontraram esta evidência há alguns anos com uma assinatura não humana através do telescópio Parkes (radiotelescópio na foto) na Austrália", explicou o realizador.

Holland diz que os astrónomos da Fundação Mark Zuckerbeg"s Breakthrough Listen, com sede em Oxford, "encontraram evidências claras de transmissões de outro mundoe não anunciá-las em breve".

A existência de vida extraterrestre é dado como certa por muitos cientistas mas a prova da sua existência é um desafio colossal.

Basta ter em conta que Alpha Centauri, um aglomerado de três estrelas, além do sol, mais próxima da Terra, e está a 4,4 anos/luz de distância, o que significa que para a ela chegar, seria necessário viajar durante quase quatro anos e meio à velocidade da luz, que é de 300 mil kms por segundo.

Mas, só na galáxia a que pertencemos, a Via Láctea, pequena, em comparação com a dimensão média das conhecidas, existem mais de 200 mil milhões de estrelas e o número de galáxias chega, no universo possível de perceber, visualizável pelo mais sofisticado telescópio, o Hubble, estão mais de 1 trilião.

Carl Sagan, para que os leigos tivessem uma ideia mínima do número de estrelas no universo, dizia que havia mais estrelas que gãos de areia no Planeta Terra todo.

Ao que a ciência acrescentou, hoje, só no espaço observável pelos modernos telescópios, nas estrelas mais "próximas", há largas centenas dos chamados exoplanetas com características semelhantes às do Planeta Terra.

Há décadas que este fenómeno absorve as atenções da comunidade científica e há claramente uma disputa global para ver quem apresenta as primeiras provas concludentes da via alienígena inteligente.

Aparentemente, segundo Holland, a Fundação Mark Zuckerbeg"s Breakthrough Listen estará a apressar o anúncio bombástico porque há rumores crescentes de que a China se prepara para também anunciar as suas descobertas no mesmo sentido, inclusive a mesma fonte das emissões detectadas pela unidade britânica, denominada BLC-1.

A localização precisa indicada está em Proxima Centauri, uma estrela de um conjunto de três denominado Alpha Centauri, que fica a cerca de 4,2 anos luz da Terra.

Naturalmente que há formas que a ciência admite que permitem viajar no espaço-tempo contornando as limitações físicas actuais.

Por exemplo, o aproveitamento dos chamados wormhole, (buraco de verme em português) que consiste - hipótese cada vez mais sólida - numa estrutura quântica de continuidade espaço-tempo que em teoria permitirá a deslocação entre diversos pontos do universo em pequenas fracções de tempo.

Até hoje não existe uma prova inequívoca da existência de wormhole, mas a sua possibilidade está sustentada na teoria geral da relatividade que Albet Einstein elaborou em 1915.

O que, em síntese, seria a única forma de a Humanidade poder visitar ou ser visitada por civilizações extraterrestres, porque as distâncias astronómicas não são compatíveis com essa possibilidade na vida de um humano, embora considerar uma vida humana nesta equação seja claramente excesso de auto-estima.