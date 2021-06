Se tudo correr como se espera, antes de 25 de Junho, a próxima sexta-feira, o mundo vai obter a primeira confirmação oficial das estruturas do Governo dos Estados Unidos da América de que não estamos sozinhos no universo e, finalmente, para uns, os Objectos Voadores Não-Identificados (OVNIS) vão ser catalogados publicamente como não-ficção pela estrutura superior das forças armadas norte-americanas, o Pentágono. Para outros, é puro medo ou então apenas entretenimento "oficial".

Alguns membros do Congresso dos EUA já foram informados sobre partes do conteúdo do relatório que foi elaborado pelo Pentágono, que é o Ministério da Defesa norte-americano, e o que decidiram divulgar, a conta-gotas, está a gerar uma forte curiosidade, inclusive entre os mais cépticos, porque alguns admitem que existem razões para aceitar que os OVNIS, agora denominados Fenómenos Aéreos Não-Identificados (UAP"s, em inglês) são uma séria ameaça à segurança nacional do país com a mais poderosa força militar e nuclear do mundo.

O relatório-bomba deve ser conhecido até à próxima sexta-feira, 25, e um dos congressistas, citado pelo The Guardian, a partir do site TMZ, Tim Burchett, um congressista republicano, conservador, disse que "claramente há qualquer coisa a acontecer que já não somos capazes de conter e controlar".

Outro congressista, Patrick Maloney, democrata, sublinhou igualmente a importância do momento, afirmando que o assunto dos UAP"s "deve ser tido em conta de forma séria" porque se está a "lidar com algo que pode perigar a segurança do pessoal militar e colocar a segurança nacional em questão", o que faz com que "seja fundamental saber tudo o que se passa neste campo".

Mas é como se este momento já estivesse a ser preparado há alguns meses largos porque o Pentágono tem vindo a ser muito mais liberal na forma como encara o assunto a ponto de alguns vídeos de UAP"s filmados a partir de aviões da Marinha terem sido libertados com a admissão de que não se sabe o que são e a sua proveniência, admitindo a possibilidade de origem extraterrestre, como o Novo Jornal noticiou aqui.

No vasto universo de crentes na ovnilogia, este é o momento mais esperado porque, para "eles", era apenas uma questão de tempo, especialmente desde que o fenómeno de Roswell, nos EUA, em 1947, onde se crê ter caído uma nave espacial que foi alvo da maior operação de manipulação de sempre para esconder o sucedido, surgiu e fez esta temática globalizar-se.

Mas há também quem tema que a humanidade pode estar em risco por não acreditar que quem nos visita esteja bem intencionado e que uma invasão do Planeta Terra está a ser preparada. Este tipo de crenças são alimentadas por ficção Made In Hollywood como o filme "Guerra dos Mundos", de 2005, protagonizado por Tom Cruise.

Aparentemente é já esta semana que vamos ficar a saber "a verdade".

Mas são igualmente muitos aqueles que entendem que é apenas mais do mesmo: entretenimento "oficial".