O cartoonista Sérgio Piçarra é o grande vencedor da gala do Novo Jornal "Personalidades do ano 2022". Com este prémio, decidido pelo corpo de júri, o autor de personagens como "Mankiko, o imbumbável", considerado a maior referência de caricatura angolana, foi distinguido pela primeira vez no seu País.

Já o prémio "Político do Ano", decidido através de votação dos internautas do site do Novo Jornal, foi entregue ao presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior.

Na categoria "Política", Adalberto Costa Júnior concorreu com Carolina Cerqueira, presidente da Assembleia Nacional, e Luís da Fonseca Nunes, governador da província da Huíla.

Mas os galardões da iniciativa do Novo Jornal para distinguir as personalidades que mais se destacaram no país abrangeram ainda as categorias Sociedade, Economia, Cultura e Desporto.

Na categoria "Sociedade", o mais votado pelos internautas foi o Sindicato de Professores (SINPROF).

O prémio na área da "Economia" foi conquistado pelo empresário Patrício Quingongo.

Quanto à secção "Cultura", o prémio foi atribuído ao humorista Gilmário Wemba.

No "Desporto", o grande vencedor da noite foi a Selecção Nacional de Futebol Adaptado

Para definição dos três nomeados para cada uma das cinco categorias - Política, Sociedade, Economia, Cultura, Desporto - o Júri teve em consideração as personalidades que, no ano de 2022, tenham contribuído para o desenvolvimento da sociedade na sua categoria específica, evidenciado um desempenho distinto e exemplar.

Foram considerados pelo corpo de júri critérios de avaliação como relevância, consistência e carreira, liderança, inovação e criatividade, interacção com a comunidade.

Para o corpo de júri o Novo Jornal convidou personalidades independentes, de reconhecido mérito, prestígio e idoneidade, oriundas de diversas áreas de actividade da sociedade angolana, para apoiar a direcção editorial na escolha dos nomeados.

Os troféus entregues a cada personalida são 100% "made in Angola", obra do artista plástico Guilherme Mampuya.