O Serviço de Investigação Criminal (SIC) em Luanda deteve esta semana um grupo de vários elementos supostamente envolvidos no assassinato a tiro da mulher do 2º secretário provincial do MPLA no Bengo, João Mpilamosi, soube o Novo Jornal junto de fonte familiar.

O SIC-Luanda já confirmou a detenção dos presumíveis marginais ao Novo Jornal e segundo uma fonte oficial, os homens serão apresentados publicamente na próxima quinta-feira,15 à imprensa.

Segundo soube o Novo Jornal junto de fonte familiar, os alegados marginais foram encontrados quando tentavam desfazer-se de um dos telemóveis da vítima, vendendo-o nas imediações do mercado do Kikolo a um senhor que suspeitou do baixo preço pedido, tendo em conta o aparelho ser caro e de boa qualidade.

O comprador, que suspeitou da venda, informou o caso às autoridades, que de seguida iniciaram as investigações e a captura dos indivíduos.

A fonte do SIC-Luanda não confirmou se os supostos marginais terão confessado o crime que na madrugada do dia 25 de Junho tirou a vida a Cristina Armando Kizala, de 43 anos, mulher do 2º secretário provincial do MPLA no Bengo, João Mpilamosi, como avançou na altura o Novo Jornal (ler aqui).

O crime ocorreu na sexta-feira,25, por volta das 01:00 da madrugada, no bairro do Benfica, nas proximidades do cemitério com o mesmo nome, quando oito homens armados entraram na residência e perguntaram pelo marido da vítima, que não se encontrava em casa, e anunciaram o assalto.

"Eles entraram no interior da casa depois de prenderem o segurança, perguntaram pelo esposo, o senhor João Mpilamosi, que não se encontrava, e exigiram dinheiro", contou um familiar.

"Como não tinha, exigiram que a senhora desse os cartões de créditos e os respectivos códigos", prossegue um dos irmãos da vítima, que preferiu o anonimato.

"Como não cedeu ao pedido dos meliantes, estes dispararam à queima-roupa na região do peito. Ela morreu no local e os marginais levaram as duas viaturas V8 que estavam parqueadas no quintal", descreveu o irmão, versão entretanto desmentida pela polícia, quw afirma que um dos assaltantes disparou para o tecto, a bala fez ricochete e atingiu a vítima.

Cristina Armando Kizala era enfermeira e trabalhava no Hospital Américo Boavida.