O Serviço de Investigação Criminal (SIC) abriu um inquérito para apurar um possível envolvimento dos seus efectivos no desvio e roubo de 197 sacos de farinha de trigo na via expressa, no município de Viana em Luanda (ler aqui) . Ao que o Novo jornal apurou junto de fonte ligada ao processo, entre os sete operacionais do SIC-Geral acusados consta um oficial superior.