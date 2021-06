Cafunfo: Tempo legal para prisão preventiva de Zecamutchima esgotou, alerta advogado Salvador Freire

Depois do Tribunal Provincial da Lunda Norte ter rejeitado o pedido de habeas corpus feito pelos advogados do presidente do Movimento do Protectorado da Lunda Tchokwé, José Mateus Zecamutchima, a equipa vai pedir ao Tribunal Supremo (TC) a sua libertação por se encontrar em situação de excesso de prisão preventiva.