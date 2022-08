Com capacidade para 100 litros de leite/dia, único Banco de Leite Humano do País, desde a sua inauguração em 2019, só colheu 133 litros de leite, devido ao reduzido número de dadoras. Apesar dos números baixos, responsável diz que o leite doado chega para acudir a demanda.

O Banco de Leite Humano (BLH), o único no País desde a sua inauguração em Novembro de 2019, colheu apenas 133 litros de leite humano, apesar de ter uma capacidade instalada para receber, processar e armazenar 100 litros por dia.

Os 133 litros de leite referentes à colheita realizada pelo BLH desde a sua abertura foram doados por 810 mulheres voluntárias e beneficiaram 1.055 recém-nascidos, 90% dos quais internados na Maternidade Lucrécia Paim (LP), em Luanda, onde, aliás, funciona o BLH.

Ao que apurou o Novo Jornal, a razão para que o BLH apresente números abaixo da capacidade instalada, que é de 100 litros por dia, conforme a então coordenadora do centro, Elisa Gaspar, no acto de inauguração, reside no baixo número de doadoras. Caso se cumprisse com a capacidade instalada, o BLH colheria, semanalmente, 700 litros, o que daria, mensalmente, 2.800 litros e anualmente um milhão de litros de leite.

