O fundador da feira de arte contemporânea Art Fair Luanda, Dominick Maia Tanner, afirmou ao Novo Jornal que pretende que este certame entre no "mapa da arte africana, pan-africana e da diáspora a prazo".

"Na primeira edição tivemos sete galerias, na segunda 15 e, nesta terceira edição, temos 20. Sentimos que todos os participantes estão a olhar para esta feira como um arquipélago", referiu.

Para o responsável, existe uma tendência de ver as galerias e os artistas como ilhas isoladas, mas a visão da Art Fair Luanda passa por demonstrar que "a união faz a força e juntos somos mais fortes".

No total, vão estar representados quatro colectivos (Huíla, Benguela, Kinshasa e Namíbia), também haverá sete galerias principais de Luanda e oito espaços que servem para experimentação e visitas.

A Art Fair Luanda decorre de 11 a 14 de Junho de 2026 no Palácio de Ferro, na capital. Nos dias 13 e 14 de Junho, a entrada será gratuita entre as 10h00 e as 18h00.