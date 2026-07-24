Segundo o CCL, a iniciativa alia tradição e modernidade, culminando com uma projecção mapeada sobre temas culturais e científicos.
A actividade pretende aproximar o público da cultura angolana, valorizando formas de expressão tradicional muitas vezes pouco conhecidas pelas populações urbanas, sobretudo entre os mais jovens.
O encontro tenciona, igualmente, promover a partilha de conhecimentos e o intercâmbio entre gerações, através dos usos, costumes, oralidade e outras manifestações artísticas e culturais do país.
A iniciativa decorre no pátio exterior do CCL e é aberta a todas as idades.
Notícia actualizada às 13h13