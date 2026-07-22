Uma colectânea que reúne poemas, contos e excertos de romances de 15 autores dos Estados-membros da CPLP foi lançada pela plataforma Catalogus e pelo Camões - Centro Cultural Português, em Maputo, enquadrada nas comemorações dos 30 anos da organização.

Segundo a Lusa, a obra, com 170 páginas, reúne textos maioritariamente já publicados de autores convidados para assinalar a data.

"Vamos celebrar os 30 anos da CPLP, [que] foi criada há 30 anos com uma visão estratégica. Nós entendemos que a raiz do alicerce principal é a língua portuguesa (...). A CPLP deve ser valorizada, mantida e aprofundada", afirmou o director do Camões, José Manuel Amaral, aos jornalistas, à margem da apresentação da colectânea.

Conforme a mesma fonte, a publicação pretende mostrar que a língua portuguesa se enriquece com as diferentes realidades e identidades dos países que a partilham, preservando a diversidade cultural da comunidade.

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa celebrou o seu 30.º aniversário a 17 de Julho, data que assinala a criação da organização, em 1996, em Lisboa.

Actualmente, a CPLP integra Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.