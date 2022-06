O Presidente da República, João Lourenço, criou, por decreto, o Instituto das Comunidades Angolanas no Exterior e Serviços Consulares (ICAESC). O instituto público terá atribuições como assegurar a assistência às comunidades angolanas no exterior e a actividade consular do Ministério das Relações (MIREX), coordenar, supervisionar e acompanhar a actividade consular desenvolvida nos executivos externos do MIREX, emitir vistos diplomáticos, de cortesia, de permanência e de permissão de entrada aeroportuária, a favor dos agentes diplomáticos e equiparados, acreditados em Angola, bem como os seus dependentes e outras competências e atribuições avançadas pelo NJ na sua edição on-line do passado dia 21.