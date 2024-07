O Grupo Parlamentar do MPLA emitiu, no passado dia 29 de Junho, um comunicado em que criticava a UNITA por se "imiscuir" nos seus assuntos internos e acusou-a de querer promover a "confusão" da opinião pública e de " fomentar" a instabilidade. O comunicado do MPLA surgiu depois de a UNITA acusar o partido no poder de usar a proposta de divisão de Luanda como "uma manobra" para distrair as atenções de crise interna e de má governação.