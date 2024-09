Estão vendidos apenas quatro dos 39 hotéis apreendidos ao empresário luso-angolano Carlos São Vicente, cinco meses após a realização do concurso público via leilão electrónico, em virtude dos "preços altos" para imóveis que precisarão ainda de obras de vulto, apurou o Novo Jornal.

Consumada a venda de hotéis das redes IU, IKA e BINA, o Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) apontava, em Julho, para a conclusão da "primeira vaga do procedimento para privatização na modalidade de alienação", quando operadores do ramo hoteleiro alertavam para um contexto económico e financeiro incompatíveis com as exigências das autoridades.

Entre potenciais candidatos desistentes, em desacordo com os cadernos de encargo, está, segundo fonte digna de crédito, a On Tour - Gestão de Serviços Hoteleiros, subsidiária do Grupo Omatapalo, que explora, em Benguela, um hotel erguido pelo Instituto de Fomento do Turismo (INFOTHUR).

