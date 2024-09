Conforme a União Europeia, actualmente, o País está "seriamente ameaçado" pelo terrorismo internacional que já estendeu o seu raio de acção aos países vizinhos.

Paulo Castro Leitão, representante da União Europeia em Angola, disse esta quarta-feira, 18, no auditório do Palácio da Justiça, durante a sessão de sensibilização sobre Prevenção de Branqueamento de Capitais, no âmbito do Projecto de Apoio ao Fortalecimento do Sistema Nacional de Confisco de Activos, destinado aos magistrados judiciais, que "o País tem demonstrado uma capacidade firme no sentido de se fortalecer e de se proteger destes crimes".

Segundo a UE, várias têm sido as conquistas alcançadas por Angola, por meio de legislação que combate a corrupção e outros crimes.

Conforme Paulo Castro Leitão, Angola tem estreitado cooperações com a União Europeia para elucidar as instituições judiciais no domínio de matérias de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa.

Entretanto, a embaixadora da União Europeia (UE) em Angola, Rosário Bento, disse recentemente que o Programa de Justiça implementado pela Organização das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (ONUDC) coloca Angola como um dos países, no continente africano, que mais progrediu no domínio do combate ao branqueamento de capitais e matérias conexas.

Rosário Bento esclareceu que a progressão de Angola no combate ao branqueamento de capitais tem a ver com a implementação de programas coordenados e concentrados entre as autoridades nacionais ligadas à Justiça, UE e Agência das Nações Unidas, no combate ao financiamento ilícito, crime organizado e corrupção.