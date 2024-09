O relatório do Banco Nacional de Angola (BNA) sobre a evolução do mercado cambial no primeiro semestre de 2024 indica que foram disponibilizados mensalmente cerca de 800 milhões de dólares em moeda estrangeira.

Segundo o banco central, as vendas de divisas dos provedores regulares, nomeadamente as empresas dos sectores petrolífero e diamantífero realizadas na plataforma da Bloomberg, as vendas do Tesouro Nacional e as intervenções do BNA permitiram aos bancos uma compra média mensal de cerca de 600 milhões USD, e cerca de 200 milhões USD de outros clientes fora da plataforma.

Essa disponibilização de divisas permitiu aos bancos comerciais, de acordo com o relatório, executar as operações no mercado secundário para pagamentos a não residentes, sobretudo no que se refere às operações de empresas e particulares.

O BNA salvaguarda, no entanto, que "não obstante a venda de divisas dos bancos comerciais, observou-se um aumento da procura no segundo trimestre de 2024, o que terá influenciado no comportamento da taxa de câmbio".

segundo o BNA, os bancos comerciais adquiriram moeda estrangeira num montante superior ao semestre anterior, contudo, o montante adquirido foi inferior ao registado no mesmo período de 2023.

A taxa de câmbio do Kwanza em relação ao Dólar dos Estados Unidos registou uma estabilidade na primeira metade do semestre e uma depreciação na segunda, tendo encerrado o período com uma depreciação acumulada de 2,9%, refere igualmente o relatório.