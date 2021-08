Os relatos que chegam do Afeganistão, depois da entrada do grupo fundamentalista Taliban em Cabul são de caos e medo, com centenas de pessoas a tentar abandonar o país. Um tumulto no aeroporto da capital, que agora se encontra encerrado a ligações comerciais, fez vários mortos nesta segunda-feira, 16, quando uma multidão tentava fugir. O número de mortos não foi confirmado. O presidente, Ashraf Ghani, já fugiu, e o palácio presidencial foi tomado no domingo.

A agência Reuters cita relatos de testemunhas de que cinco pessoas foram mortas, sem explicar se as vítimas foram atingidas por disparos de armas de fogo ou pisoteadas durante a confusão. O The Wall Street Journal fala em três mortos por armas de fogo.

Mais de 60 países, incluindo EUA, Alemanha, Japão e França, publicaram um comunicado em que fazem um apelo para que cidadãos afegãos e estrangeiros tenham permissão para deixar o país em segurança.

A BBC noticia que após várias horas de cerco nos arredores da cidade, os Taliban ordenaram que os seus guerrilheiros entrassem em Cabul no domingo.

Quando isso aconteceu, centenas de moradores de Cabul tentaram sair da cidade com os pertences que conseguiram reunir, e, durante todo o dia de domingo, as pessoas esperaram em longas filas em frente aos bancos em Cabul para tentar levantar dinheiro, com medo do confisco das suas economias.

As autoridades dos Taliban disseram nesta segunda-feira que não receberam relatos de confrontos em todo o país desde que tomaram Cabul, mas os relatos falam de uma cidade invadida por "pessoas que usavam roupas tradicionais, mas tinham armas e atiravam para o alto".

"Isso fez-me lembrar da Jihad (guerra religiosa) que ouvi dos meus pais", disse uma fonte da BBC.

A televisão pública britânica tem aliás recebido várias mensagens e testemunhos de mulheres que temem o que lhes pode acontecer sob um governo islâmico do Taliban.

"Elas estão preocupadas com o regresso do mesmo tipo de governo que o grupo instaurou na década de 1990, quando estava no poder", lembra a BBC.

Algumas das que fugiram de áreas controladas pelo Taliban disseram à televisão britância que os militantes exigiam que as famílias entregassem meninas e mulheres solteiras para se tornarem esposas dos seus guerrilheiros.

Mulheres de áreas controladas pelo Taliban também descreveram ser forçadas a usar burcas - veste que cobre todo o corpo, e apresenta uma estreita tela, à altura dos olhos, através da qual se pode ver - e militantes espancaram pessoas por infringirem as regras sociais.

A vida sob o grupo Taliban na década de 1990 forçou as mulheres a usar a vestimenta. Os islamistas radicais restringiram a educação para meninas com mais de 10 anos e punições brutais foram impostas, incluindo execuções públicas.

A queda do governo afegão para o Talibã ocorre 20 anos depois de o grupo extremista ser expulso de Cabul pelos Estados Unidos, que invadiram o país dias após os ataques de 11 de Setembro de 2001.

Em Abril, o presidente norte americano Joe Biden anunciou a retirada de todas as tropas do país até 11 de Setembro deste ano, mas a maior parte das forças lideradas pelos Estados Unidos abandonou o país em Julho,o que provocou o rápido avanço dos Taliban e a tomada de Cabul antes do previsto pelas autoridades norte-americanas.

Segundo a Reuters, a estimativa dos serviços de inteligência norte-americanos era de que o Talibã chegasse a Cabul em Setembro, com uma possível tomada do poder em Novembro.