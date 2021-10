Depois de o Governo do primeiro-ministro Abiy Ahmed, Prémio Nobel da Paz 2019, ter expulsado um grupo de sete funcionários da ONU da Etiópia, descontente com os seus relatos sobre o conflito no país, as Nações Unidas voltam à carga para mostrar que Tigray, a província rebelde, vive uma situação catastrófica devido à "fome sem precedentes" que ameaça matar milhares de pessoas.

De acordo com um relatório do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (UNOCHA,), o aumento dos problemas, especialmente entre a população de Tigray, que há 10 meses vive em estado de guerra depois da sublevação das forças rebeldes contra Adis Abeba, é de uma escala assustadora.

O espectro da fome e das doenças associadas à malnutrição afecta mulheres, crianças e idosos em grande medida, mas o problema está a gerar forte preocupação especialmente entre as mulheres gravidas, depois de as agências da ONU terem monitorizado 15 mil, encontrando 79% destas com "desnutrição grave".

Entre as crianças o problema atinge igualmente proporções alarmantes, com situações de fome severa a atingir mais de 2%.

Este relatório surge depois de o Governo de Adis Abeba ter ordenado a expulsão de sete funcionários da ONU, sob alegações de que estes, especialmente do UNOCHA e do UNICEF, estavam a intervir negativamente nos assuntos internos do país.

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, mostrou-se já "chocado", estando a ser preparada uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança das Nações Unidas para analisar este assunto.

