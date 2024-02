O Presidente senegalês deu a última machadada na estabilidade política de uma das mais robustas democracias em África ao adiar, por decreto, as eleições gerais que estavam previstas para este mês por seis meses, dando corpo às denúncias e suspeitas de que Macky Sall se prepara para forçar um 3º mandato contra a Constituição deste país da África Ocidental.

No último ano, o Senegal tem surpreendido o mundo negativamente, com vários casos graves de desconformidades constitucionais promovidas pelo Presidente Macky Sall, que está a terminar o seu segundo e último mandato, nomeadamente lançando, através de aliados, a ideia de forçar um terceiro mandato.

A reacção popular, movida pela oposição, foi sempre a mesma, com a erupção de violentos protestos nas ruas de Dacar, a capital senegalesa, tendo mesmo ocorrido dezenas de mortos em alguns destes protestos, o que conduziu à primeira crise eleitoral séria neste país desde praticamente a sua independência, no início da década de 1960.

O adiamento das eleições está a ser justificado por Macky Sall com o registo de casos duvidosos de candidatos que não clarificaram se abdicaram efectivamente da dupla nacionalidade, sendo desqualificados por isso, como é o caso do franco-senegalês Karim Wade, o filho do antigo Presidente Abdoulaye Wade, que governou de 2000 a 2012.

Apesar desta decisão estar impregnada de garantias de que seria acolhida com protestos violentos, Sall não deixou de a tomar, o que pressupõe uma estratégia em curso para lhe garantir uma justificação para forçar o 3º mandato, embora o mesmo tenha garantido que não é essa a sua intenção.

O Presidente, depois de ter anunciado o protelamento das eleições horas antes do arranque da campanha eleitoral para a ida às urnas a 25 de Fevereiro, que o mesmo tinha marcado em anterior decreto, disse, citado pela imprensa senegalesa, embora sem ter marcado uma nova data, que está a "erguer as condições para que as eleições decorram num ambiente de transparência e liberdade".

A par desta remarcação do calendário eleitoral, o Senegal está à beira de uma convulsão generalizada porque o Conselho Constitucional desqualificou as candidaturas de Karim Wade, cujos apoiantes exigiram o adiamento das eleições para clarificar a situação, e Ousmane Sonko, dois candidatos com pergaminhos que poderiam ferir de morte uma eventual candidatura de Sall ou do seu candidato para o substituir.

Vários dos 20 candidatos rejeitam este contexto político e, ao mesmo tempo, acusam Macky Sall de estar a fazer estes "truques" para evitar ser julgado por corrupção, surgindo como suspeito de desvio de milhões USD de verbas definidas para combater a pandemia da Covid-19.

Outros já vieram garantir que vão manter a campanha eleitoral em curso para as eleições de 25 de Fevereiro, como estava definido por decreto presidencial há meses.

Alguns candidatos da oposição, como o anterior ministro Thierno Alassane, já agendaram para esta segunda-feira o lançamento da campanha eleitoral em Dacar, tal como o fez o antigo Presidente da câmara de Dacar, Khalifa Sall.

A Comunidade de Países da África Ocidental (CEDEAO) e a União Africana já vieram pedir que a normalidade legal seja reposta o mais rápido possível e tanto a França, antiga potência colonial, como os Estados Unidos, ude quem o Senegal é um dos mais sólidos aliados no continente africano, exigiram que as eleições sejam realizadas no mais curto espaço de tempo possível.