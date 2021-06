Sorriso Crónico: A mala do caranguejo

O caranguejo é um animal muito curioso, não só por ter factos curiosos sobre si mas também por agir com curiosidade no vaivém proporcionado pelo balanço das ondas do mar ou no entra e sai de buracos na área macia da praia. Tal como muitos animais na natureza, o caranguejo tem umas características muito interessantes, que serão aqui descritas com o detalhe necessário para quem estiver interessado neste crustáceo.