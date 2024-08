A Boston Consulting Group (BCG), com sede nos Estados Unidos e escritórios em vários países, admitiu que pagou subornos para conseguir negócios em Angola, tendo acordado com o Departamento de Justiça dos EUA restituir 14,4 milhões de dólares em lucros. Entre 2011 e 2017, a BCG terá transferido quantias avultadas para contas offshore controladas por intermediários com ligações a altos responsáveis angolanos e ao MPLA. De acordo com a investigação do Departamento de Justiça dos EUA, estas operações financeiras ilícitas foram maquinadas a partir do escritório da BCG em Lisboa, Portugal.

Através deste esquema, a consultora conseguiu garantir contratos vantajosos com o Ministério da Economia de Angola e com o Banco Nacional de Angola, o que gerou à consultora receitas totais de 22,5 milhões de dólares, segundo o Financial Times.

Os subornos, que variavam entre 20% e 35% do valor dos contratos acordados, foram pagos a um agente externo com fortes ligações às autoridades angolanas. O do Departamento de Justiça dos EUA revelou que certos funcionários da BCG em Portugal tomaram medidas deliberadas para encobrir a verdadeira natureza dos pagamentos e do trabalho realizado pelo agente, medidas que incluíram a retroactividade de contratos e a falsificação de documentos que alegadamente justificavam os serviços prestados.

Esses contratos terão gerado um lucro de 14,4 milhões de dólares, mas, como parte do acordo com as autoridades norte-americanas, a consultora comprometeu-se a devolver o montante total dos lucros obtidos com os contratos em Angola.

Apesar das evidências de que a BCG violou a Lei de Práticas de Corrupção no Estrangeiro dos EUA (Foreign Corrupt Practices Act), o Departamento de Justiça dos EUA não avançou com acusações criminais contra a empresa, baseando a decisão no facto de a BCG ter reportado voluntariamente as suas condutas ilícitas às autoridades, além de ter cooperado integralmente com a investigação. A empresa também terá tomado medidas internas rigorosas, despedindo os funcionários envolvidos no esquema de subornos e fechando o seu escritório em Luanda, capital de Angola.

O Departamento de Justiça dos EUA sublinha, no entanto, que reserva o direito de reabrir a investigação contra a BCG caso novas informações venham a lume. Além disso, a possibilidade de processos criminais contra indivíduos envolvidos no esquema não está descartada.