Depois de o Presidente da República ter dito que é "uma vergonha" que os empresários e as empresas angolanas não tenham conseguido, ainda, reunir, condições para acederem a uma linha de crédito de mil milhões de euros, aberta no Deutshe Bank, há três anos, as reacções não se fizeram esperar. O presidente da Confederação de Empresários de Angola (CEA) foi dos primeiros a levantar a voz para contrariar os argumentos de João Lourenço. Conclusão: esta semana, o ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, a mando do Chefe de Estado, reuniu-se com os líderes empresariais enquadrados no Grupo Técnico Empresarial (GTE), para "abordar os constrangimentos (...) e analisar com profundidade os mecanismos que permitirão facilitar a utilização da linha desta linha de crédito que ainda tem disponíveis 800 milhões de euros.

O Chefe de Estado, na conferência de imprensa realizada no Palácio Presidencial, a primeira de 2022, explicou que considera ser uma vergonha apenas um grupo nacional, o Grupo Leonor Carrinho, ter reunido as garantias suficientes para que o credor, o alemão Deutshe Bank, concedesse esse crédito, de 200 milhões de euros, assim como a garantia soberana do Executivo angolano.

"Qual a imagem que estamos a passar lá para fora?!", questionou, lançando o desafio às empresas angolanas para se organizarem de forma a poderem aceder a esta verba para investir na economia nacional, que disse ser a sua grande prioridade na forma da sua diversificação..

O presidente da CEA, Francisco Viana, em declarações ao jornal Valor Económico, rejeitou as críticas e afirmou que a culpa era de "quem recebeu e negociou os mil milhões de euros e quem escondeu muito tempo nas gavetas pensando que vai comer sozinho".

Na reunião desta quinta-feira em que estiveram igualmente presentes o ministro da Economia, o secretário de Estado das Finanças e Tesouro, o vice-governador do Banco Nacional de Angola e administradores do BDA, as conclusões foram as seguintes: "decidiu-se que se estude com urgência os projectos já submetidos ao BDA no âmbito da referida linha de crédito e que se avalie o financiamento do down payment dos projectos através do Fundo Activo de Capital de Risco Angolano (FACRA)".

"Os participantes recomendaram diminuir as garantias entre 50 a 70%, de acordo com os riscos inerentes, avaliar a possibilidade de renegociação das taxas de juro e capital do período de carência e encontrar uma solução para as dívidas dos empresários registados na Central de Informação de Risco de Crédito, principalmente os que têm projectos em esforço", lê-se no comunicado final da reunião.