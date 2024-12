O general Higino Carneiro, considerado um dos potenciais candidatos à liderança do MPLA, no Congresso Ordinário de 2026, reiterou que é demasiado cedo falar sobre o assunto.

Em declarações ao Novo Jornal, no intervalo do VIII Congresso Extraordinário do partido, que arrancou na manhã desta segunda-feira no Centro de Conferências de Belas, em Luanda, Higino Carneiro disse que "ainda não estamos neste período".

"Agora estamos aqui para manter a nossa firmeza e fidelidade ao partido e à liderança, esperando por dias melhores", referiu.

Antigo ministro das Obras Públicas, Higino Carneiro acredita que daqui para frente o MPLA será um partido mais coeso e dinâmico.

"Este é um congresso de unidade, de coesão e de camaradagem que vai analisar o percurso do País desde 1975 e os desafios do futuro. Não esperamos mais nada do que isso".

Relativamente às mexidas na direcção do partido, anunciadas por João Lourenço, o antigo governador de Luanda disse que "vai esperar quais serão as surpresas".

Na abertura do congresso, o presidente do MPLA anunciou mudanças estratégicas no Bureau Político e no secretariado, logo após ao encerramento do congresso, para adaptar o partido aos desafios actuais e do futuro.

"Depois do encerramento do congresso, vamos realizar de imediato uma reunião do Comité Central para nos ajustarmos aos grandes desafios que teremos de enfrentar, rejuvenescendo o Bureau Político e o seu Secretariado", disse João Lourenço perante os delegados.