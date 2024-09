O Bloco Democrático (BD) manifestou inquietação face ao elevado custo de vida no País, com os salários afectados pela "galopante e imparável inflação", sem soluções, colocando milhares de angolanos numa condição de miséria e pobreza.

O secretário provincial do BD em Luanda, Ary da Costa, lamentou o crescente nível de desemprego, que afecta principalmente a juventude, e os milhares de cidadãos que vão aos contentores do lixo à procura de comida.

Na condição de extrema pobreza, segundo o político, os habitantes da capital lutam sem sucesso para melhorar as suas condições de vida.

Ary da Costa diz ainda estar preocupado com silêncio do Governo da Província de Luanda, que até aqui não respondeu à carta que a direcção provincial do BD dirigiu para saber do plano de assistência emergencial para atenuar as consequências das chuvas que todos os anos deixam estragos e mortes no seio das comunidades.

"Historicamente, chuvas intensas têm um grande potencial de destruição numa província com mais de sete milhões de pessoas vivendo em áreas vulneráveis a deslizamentos, inundações e outros desastres climáticos", destacou o político, afirmando que o BD quer ajudar o Governo da província de Luanda, com a realização de campanhas de sensibilização junto das comunidades que moram nas áreas de risco.

"Luanda tem elevado êxodo populacional e as vítimas das tragédias são famílias pobres que, sem alternativa de onde morar, constroem as suas casas em áreas como encostas de morros e valas", acrescentou.

De acordo com Ary da Costa, existem em Luanda vários problemas estruturais, como deficit habitacional e falta de planeamento urbano.

Falando sobre a organização partidária na capital, disse que o BD está a trabalhar para consolidar políticas, no sentido de alargar a sua base de militância a nível de todos os municípios.

"Estamos a trabalhar para a revitalização das estruturas de base do partido, com a mobilização de novos militantes a nível da província de Luanda", apontou.