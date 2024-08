O encontro desta segunda-feira, 26, mais do que auscultar as bases do partido, teve dois objectivos: mobilizar os jovens e criar a ideia de uma "via-expressa" para se chegar ao poder, como também foi para declarar uma guerra aberta contra uma ala de mais velhos do MPLA, de quem fazem parte Julião Mateus Paulo "Dino Matrosse", Fernando da Piedade Dias dos Santos "Nandó", Higino Carneiro e Boavida Neto, o tal "Quarteto Fantástico" que procura alertar João Lourenço para o respeito pela Constituição, pluralismo e abertura democrática no seio dos "camaradas". O Novo Jornal dedica um "especial informação" e avança "vários cenários para o dilema entre a continuidade ou a sucessão de JLo.

Os ataques contra Dino Matrosse e Nandó (ao exemplo do que aconteceu há meses com Higino Carneiro) ganharam força e expressão nas últimas semanas e tiveram as redes sociais como o seu palco privilegiado. Anabela Dinis "Mamusca", actual directora do Gabinete de Cidadania e Sociedade Civil do MPLA e afilhada de casamento do casal presidencial, foi um dos rostos da campanha de "diabolização virtual" destes kotas e veteranos do partido. "Ela fez questão de partilhar textos difamatórios, conteúdos que atacavam a honra e imagem dos kotas Dino Matrosse, Nandó e Higino Carneiro. Começavam pelos grupos do MPLA e depois eram espalhados para outros grupos. Tudo foi feito dentro de uma estratégia e de orientações para atingir e fragilizar esses kotas", confidenciou-nos uma fonte do "Kremlin".

"Respeitar a Constituição e admitir múltiplas candidaturas ao cargo de presidente do partido é apenas aquilo que pedimos ao líder ", terá sido a reacção de Dino Matrosse aos ataques de João Lourenço nesta segunda-feira, 26.

"A minha gratidão é inquestionável, porque acredito no tempo e na verdade do nosso tempo ( ...). Somos a continuidade e, por uma Angola justa e livre, iremos lutar até à vitória final, que se resume no legado de Agostinho Neto: "O mais importante é resolver os problemas do povo", lê-se numa mensagem atribuída a Boavida Neto e divulgada por ocasião do 82.º aniversário natalício de José Eduardo dos Santos, assinalado na passada quarta-feira, 28.

