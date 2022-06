Para além da Central de Energia Solar Fotovoltaica ligada à rede de 90 MWp, a empreitada inclui igualmente a construção de um Sistema de Armazenamento de Bateria de 25 MWp.

A minuta do contrato de empreitada, no valor de 141,7 milhões de euros, foi igualmente aprovada pelo Chefe de Estado, que, no despacho presidencial 142/22, autoriza o ministro da Energia e Águas, com a faculdade de subdelegar, a celebrar o contrato com a empresa Elsewedy Electric.

A ministra das Finanças é autorizada a iniciar a negociação do empréstimo e assinar toda a documentação e contratos necessários para o financiamento do projecto.