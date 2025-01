PR mexe nas chefias de várias missões diplomáticas no exterior e afasta Geraldo Sachipengo Nunda e Syanga Abílio da diplomacia

O Presidente da República mexeu esta terça-feira, 7, nas chefias de várias missões diplomáticas no exterior. Sachipengo Nunda foi exonerado do cargo de embaixador no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, enquanto Syanga Abílio deixa o cargo de embaixador no Quénia e representante permanente junto dos escritórios das Nações Unidas em Nairobi.