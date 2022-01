O Presidente da República de Cabo Verde iniciou hoje a agenda oficial da sua visita de estado a Angla, que termina na quarta-feira, estando previsto uma deslocação ao Memorial Agostinho Neto e uma deslocação à Cidade Alta, para um encontro com João Lourenço. Mas foi à chegada, no Domingo, que o líder cabo-verdiano definiu o objectivo central desta sua deslocação a Angola, a primeira oficial que faz ao exterior depois de ter tomado posse, em Novembro.

O que José Maria Neves entende ser o objectivo principal desta sua visita é o reforço das relações entre Luanda e Praia, tendo mesmo apontado, ainda no aeroporto 4 de Fevereiro, para que os dois países avancem para uma parceria estratégica sólida e útil para ambos.

Neves quer uma "forte aceleração do ritmo da parceria entre os dois países" e, embora as relações sejam "excelentes", quer "elevar esse nível à categoria de parceria estratégica" de forma a que "as empresas, universidades, instituições públicas possam reforçar as relações de amizade e cooperação e que Cabo Verde se transforme numa plataforma de negócios na região da África Ocidental para Angola".

"Espero que desta visita possamos lançar as bases dessas relações entre os dois países", disse, deixando de forma clara que é no sector dos transportes, marítimos e aéreos onde deposita mais esperança de uma evolução sólida desta parceria que quer estratégica, incluindo ainda o turismo.

José Maria Neves lembrou que o ministro angolano dos Transportes, Ricardo Viegas de Abreu, esteve recentemente em Cabo Verde, quando foram dados passos importantes neste domínio, como o Novo Jornal noticiou aqui.

Sublinhou que os "detalhes estão a ser discutidos com o Governo" mas disse que há interesse de Angola em estabelecer uma parceria com a nossa companhia aérea permitindo a creiação de uma conexão em Cabo Verde com toda a região oeste africana.

"Desde logo queremos a retoma dos voos luanda Cabo Verde para reforçar a mobilidade de pessoas e bens entre os dois países", enfatizou.

CPLP

O acordo de mobilidade no âmbito da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) é um dos pontos cimeiros da agenda que Neves trouxe na mala para esta visita estratégica a Luanda.

"Vamos falar sobre a CPLP, sobre o acordo de mobilidade assinado em Luanda, porque há agora a possibilidade de os países aprofundarem esse acordo, através de instrumentos adicionais de parceria, bilateral ou multilateralmente", disse.

E acrescentou que o seu país tem "todo o interesse em assinar com Angola os novos instrumentos adicionais de parceria no quadro do acordo de mobilidade", o que pressupõe uma redução das actuais condições.

Ano do centenário de Agostinho Neto

José Maria Neves, que esta manhã, segunda-feira, 10, se deslocou ao Memorial Agostinho Neto, considerou ser esse um momento de grande simbolismo, porque 2022 é o ano do seu centenário do nascimento.

E lembrou a importância que o primeiro Presidente angolano teve para a história de Cabo Verde.

"Nós tivemos a sorte de o médico Agostinho Neto ter trabalhado em Cabo Verde e do eng. Amílcar Cabral (histórico líder fundados do partido que liderou a independência da Guiné e Cabo Verde, PAICV) ter trabalhado em Angola. O Nosso hospital da Praia tem o nome de Agostinho Neto", apontou.

"Temos de prestar uma vibrante homenagem ao poeta, guerrilheiro e estadista, um homem que desempenhou um papel importante ma história de Cabo Verde", que deu o seu nome ao principal hospital da Cidade da Praia.

Como o Novo Jornal noticiou no Sábado, Neves , antes de chegar a Luanda, ainda no Sábado, na Praia, definiu Angola como um exemplo da África insubmissa" que entende ser o caminho a trilhar para o futuro, como pode ler aqui.