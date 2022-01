O Chefe de Estado cabo-verdiano desloca-se a Angola a convite do Presidente angolano, um dos Presidentes que esteve na sua tomada de posse, a 09 de Novembro, o que deixa antever que este é um dos países prioritários na agenda de José Maria Neves.

O antigo primeiro-ministro de Cabo Verde, entre 2001 e 2016, eleito também agora com apoio do seu Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), um dos movimentos independentistas "irmãos" do MPLA, partido que é liderado por João Lourenço, para a Presidência do arquipélago, com pouco mais de 450 mil habitantes situado ao largo do Senegal, na costa da África Ocidental.

A sua chegada está anunciada para Domingo mas é na segunda-feira, 10, que Neves e Lourenço vão estar juntos, num frente a frente agendado para o Palácio da Cidade Alta, local onde será divulgado, após a reunião, um comunicado conjunto que deverá estabelecer as linhas de força desta visita e perspectivar o futuro relacionamento bilateral, sendo que já se sabe que o sector dos transportes é considerado prioritário por ambas as partes.

Visita que José Maria Neves fez anteceder de uma conferência de imprensa na cidade da Praia, onde deixou fortes elogios a Angola, apontando este país como um exemplo a seguir no continente africano devido à sua afirmação pela via da africanidade, sublinhando mesmo ser "a África não submissa" que se pretende para o futuro.

E é com esta afirmação de aproximação fluída a Angola que Neves, como atesta igualmente um comunicado da sua Presidência, chega a Luanda para dar "um novo impulso" ao relacionamento bilateral.

O Presidente insular vai estar ainda, nesse mesmo dia, numa sessão na Assembleia Nacional para uma sessão plenária extraordinária no âmbito da sua visita.

José Maria Neves, que tomou possse a 09 de Novembro, vai estar com membros da comunidade cabo-verdiana em Angola e estará num encontro entre empresários de ambos os países.