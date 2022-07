O Presidente da República criou, por despacho, esta sexta-feira, uma comissão do Estado para organizar a cerimónia fúnebre do ex-Chefe de Estado José Eduardo dos Santos (JES).

A comissão, a ser coordenada pela ministra de Estado para a Área Social, vai integrar os ministros de Estado e Chefes da Casa Civil e da Casa Militar, ministros da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, do Interior, da Administração do Território, das Relações Exteriores, da Justiça e dos Direitos Humanos, das Finanças, da Saúde, das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, assim como a governadora provincial de Luanda.

Por esta altura não se sabe quando nem onde será realizado o funeral do ex-Presidente, tendo em conta o que vem sucedendo nos últimos dias. O jornal português "Negócios" avança que as filhas mais velhas de JES interpuseram uma providência cautelar para impedir que o corpo do seu pai saia de território espanhol.