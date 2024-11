Luanda: Três militares das FAA tentaram resgatar à força uma mulher da esquadra da Polícia no Kilamba Kiaxi e trocaram tiros com os efectivos da PN

Uma mulher foi detida por desacato contra as autoridades, esta segunda-feira, 11, numa esquadra da Polícia Nacional no município do Kilamba Kiaxi, e, para o espanto de todos, o seu irmão, militar, na acompanha de dois colegas, invadiu a esquadra para resgatá-la. Durante a invasão à esquadra houve uma troca de tiros entre os efectivos da Polícia e os três militares, soube o Novo Jornal.