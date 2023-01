De acordo com o relatório semanal da Polícia Nacional (PN), as causas que estiveram na base dos acidentes foram a má travessia de peões, o excesso de velocidade, a mudança irregular de direcção, o mau estado das vias de acesso e a condução sob efeito do álcool.

A PN explica ainda que mais de 1000 pessoas foram detidas em diversos pontos do País pela prática de vários crimes, com destaque para homicídio, roubo, furto, ofensa à integridade física e agressão sexual.

Neste período foram apreendidas 1180 motorizadas, 209 viaturas, 302 cartas de condução, 888 livretes de circulação, 351 verbetes de veículos, 911 títulos de registo de propriedade, 35 armas de fogo e 38 telefones.

Foram igualmente apreendidas 14 botijas de gás, 58 cabeças de gado bovino, 27.685 litros de gasolina e 30.370 de litros de gasóleo. Foram aplicadas 2.714 multas a vários automobilistas por diversas infracções ao Código de Estrada, avaliadas em mais de 12 milhões de kwanzas.